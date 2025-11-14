Армения обсуждает с США передачу в аренду «Маршрута Трампа»

По словам главы правительства, Вашингтон получил эксклюзивное право на разработку проекта еще в августе – после саммита лидеров Армении и Азербайджана. Маршрут должен пройти по югу Армении и соединить Азербайджан с его Нахичеванским эксклавом. Предполагается создание совместной армяно-американской компании, которая будет управлять коридором.