Армения обсуждает с США передачу в аренду «Маршрута Трампа»
Армения ведет переговоры с США о предоставлении долгосрочной аренды для строительства регионального инфраструктурного коридора, известного как «Маршрут Трампа». Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Николы Пашиняна.
По словам главы правительства, Вашингтон получил эксклюзивное право на разработку проекта еще в августе – после саммита лидеров Армении и Азербайджана. Маршрут должен пройти по югу Армении и соединить Азербайджан с его Нахичеванским эксклавом. Предполагается создание совместной армяно-американской компании, которая будет управлять коридором.
Пашинян сообщил, что Ереван рассматривает два варианта аренды – сроком на 49 или 99 лет, поскольку инвесторам необходимы долгосрочные гарантии.
Проект предполагает строительство железных дорог, нефтегазопроводов, волоконно-оптических линий и автомобильных трасс, которые интегрируются в ключевые региональные маршруты.
В Азербайджане, по словам помощника президента Хикмета Гаджиева, строительство своего участка почти завершено. Пашинян добавил, что работы на армянской стороне начнутся во второй половине 2026 г.
8 августа в Белом доме главы Армении, США и Азербайджана подписали декларацию о создании нового транспортного маршрута. Этот проект, известный как «Маршрут Трампа», охватит Сюникскую область Армении и будет включать в себя 42 км дорог.