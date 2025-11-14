Путин присвоил звание Героя Труда главе «Транснефти» Токареву

Токарев родился 20 декабря 1950 г. В 1973 г. окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «электрификация и автоматизация горных работ». В 1980-х гг. служил в дрезденской резидентуре КГБ вместе с Путиным. Работал в горнорудной промышленности, затем – в управлении делами президента. В 2000–2007 гг. был гендиректором «Зарубежнефти».