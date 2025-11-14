Путин присвоил звание Героя Труда главе «Транснефти» Токареву
Президент РФ Владимир Путин присвоил главе «Транснефти» Николаю Токареву звание Героя Труда. Это следует из указа главы государства.
Звание присвоено за «особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса».
Токарев родился 20 декабря 1950 г. В 1973 г. окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «электрификация и автоматизация горных работ». В 1980-х гг. служил в дрезденской резидентуре КГБ вместе с Путиным. Работал в горнорудной промышленности, затем – в управлении делами президента. В 2000–2007 гг. был гендиректором «Зарубежнефти».
Токарев возглавил «Транснефть» в 2007 г. При нем корпорация построила магистральные нефтепроводы Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), Балтийская трубопроводная система – 2, Заполярье – Пурпе, Куюмба – Тайшет и др. Весной 2025 г. правительство продлило полномочия Токарева в качестве президента «Транснефти» еще на пять лет.