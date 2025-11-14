АТОР оценила планы Египта поднять стоимость виз
Повышение стоимости въездной визы Египта для иностранных туристов пока не утверждено, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Египетский парламент одобрил инициативу о повышении стоимости въездной визы для иностранных туристов с $25 до $45. Федерация туристических палат Египта выразила опасения по поводу возможного негативного влияния такого повышения на туристический поток и призвала правительство вмешаться.
Российские туроператоры обратили внимание, что законопроект еще не подписан главой правительства и не начал действовать. «В любом случае нужно дождаться официального решения египетских властей», – говорится в сообщении.
Сейчас египетская виза стоит $25. Последнее повышение произошло в мае 2014 г., когда стоимость пропуска была повышена с $15. Попытку повысить стоимость виз предпринимали в 2017 г. – тогда ее хотели увеличить сразу на $35 до $60.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) тогда назвали решение «странным», поскольку это выглядело как «попытка заработать на визах в условиях снижения турпотока» вместо того, чтобы «максимально облегчить въезд в страну, теряющую туристов».