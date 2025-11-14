Греция может закупить у Израиля артиллерию и зенитные системы на 3 млрд евро
Греция ведет с Израилем переговоры о покупке 36 реактивных артиллерийских систем PULS и дополнительных зенитных систем на сумму около 3 млрд евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников, которые ознакомлены с планами Афин.
«Около 3 млрд евро будет направлено на создание многослойной зенитной и противобеспилотной системы, получившей название «Щит Ахилла». Страна также планирует закупить новые истребители, фрегаты и подводные лодки у США и Европы», – отметили авторы материала.
По данным одного из источников агентства, стоимость всех необходимых систем PULS достигает 650 млн евро. Он отметил, что их Греция направит на защиту восточных границ, недалеко от которых расположена Турция.
Агентство напомнило, что в конце сентября Греция анонсировала оборонные траты в размере 28 млрд евро к 2036 г. Эти средства должны быть направлены на модернизацию вооруженных сил. Агентство отмечает, что страна сейчас выходит из долгового кризиса 2009–2018 гг.