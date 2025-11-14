Газета
ТАСС: здание посольства Азербайджана в Киеве повредила ракета Patriot

Ведомости

Видеопубликации, которые демонстрируют повреждения здания посольства Азербайджана в Киеве, свидетельствуют о том, что в него попала зенитная ракета ВСУ от системы Patriot, передает ТАСС со ссылкой на военный источник.

«Опубликованные <...> видеоматериалы о повреждении административного помещения на территории комплекса зданий посольства Республики Азербайджан в Киеве однозначно свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ», – подчеркнул источник.

Он также отметил в разговоре с агентством, что таким образом на Украине пытаются скрыть свой непрофессионализм за якобы последствиями ударов РФ по гражданской инфраструктуре Киева. По его словам, если бы здание посольства атаковала ракета «Искандер», разрушения были бы более значительными. В частности, в случае подрыва ракеты в воздухе повреждения бы затронули и другие строения в городе.

