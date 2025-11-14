ТАСС: здание посольства Азербайджана в Киеве повредила ракета Patriot

Он также отметил в разговоре с агентством, что таким образом на Украине пытаются скрыть свой непрофессионализм за якобы последствиями ударов РФ по гражданской инфраструктуре Киева. По его словам, если бы здание посольства атаковала ракета «Искандер», разрушения были бы более значительными. В частности, в случае подрыва ракеты в воздухе повреждения бы затронули и другие строения в городе.