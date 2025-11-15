США проголосовали против антироссийской поправки к резолюции ООН

«Число докладов, конференций и переговоров выросло до уровня неэффективности и расточительства, что делает невозможным выполнение жизненно важной работы», – сказал представитель США. Он прокомментировал решение стран вновь внести в резолюцию поправку (это начали делать в 2022 г.) о том, что Москва якобы оправдывает проведение спецоперации «мнимым предлогом искоренения неонацизма».