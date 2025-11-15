Газета
Главная / Политика /

США проголосовали против антироссийской поправки к резолюции ООН

Ведомости

США отдали голос против антироссийской поправки к резолюции в Организации Объединенный наций (ООН). Изменения касались резолюции о борьбе с героизацией нацизма, передает «РИА Новости».

«Число докладов, конференций и переговоров выросло до уровня неэффективности и расточительства, что делает невозможным выполнение жизненно важной работы», – сказал представитель США. Он прокомментировал решение стран вновь внести в резолюцию поправку (это начали делать в 2022 г.) о том, что Москва якобы оправдывает проведение спецоперации «мнимым предлогом искоренения неонацизма».

Вашингтон до этого одобрял поправку, однако в этом году высказался против впервые. Директор департамента многостороннего сотрудничества МИД России по правам человека Григорий Лукьянцев подчеркнул, что ведомство отметило изменения в позиции США по голосованию.

14 ноября третий комитет Генассамблеи ООН принял российскую резолюцию, которую Москва предлагает с 2005 г. За проголосовали 114 стран, против – 52, включая США.

