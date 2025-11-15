Российские силы ПВО сбили 64 БПЛА за ночь

Больше всего дронов сбили над Рязанской (25) и Ростовской (17) областями. Восемь БПЛА уничтожили над Тамбовской областью, пять – над Воронежской, по два – над Белгородской, Саратовской и Липецкой. По одному беспилотнику сбили над Тульской, Самарской областями и Татарстаном.