Посольство назвало спектаклем попытки обвинить Россию в нарушении границ Румынии
Для российских Вооруженных сил гражданские объекты никогда не были и не будут целями. Об этом говорится в комментарии посольства России в Румынии по поводу обвинений в нарушении границы якобы российским БПЛА, которые дипломаты назвали «показным спектаклем».
«В МИД Румынии для российского посла было организовано театрализованное представление с фотосессией, которое должно было убедить общественность в «очередном» нарушении Российской Федерацией суверенитета и воздушного пространства Румынии», – рассказали дипломаты.
В качестве доказательств им показали обломки и фотографии БПЛА, якобы «упавшего» на румынскую территорию. При этом не были предоставлены координаты влета объекта в страну и данные о его маршруте.
«Характер обломков однозначно свидетельствует о том, что дрон упал не сам, а был сбит силами ПВО, что могло произойти только вне пределов румынского воздушного пространства», – заключили в российском посольстве, добавив, что это исключает домыслы о якобы намеренном нарушении границы и угрозы со стороны России.
При этом, отметили дипломаты, Киев, «будучи не в состоянии поразить защищенные военные объекты, наносит террористические удары именно по гражданским».
Румыния утверждала, что беспилотник нарушил воздушное пространство в ночь с 10 на 11 ноября. В МИД страны был вызван посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев, писал Informat.ro.