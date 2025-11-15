ВС России взяли под контроль село Яблоково в Запорожской области

Уточняется, что село перешло под контроль российских сил в результате активных действий подразделений группировки войск «Восток». За последние сутки российская армия также сорвала две контратаки украинских подразделений из районов Кутьковки и Петровки с целью деблокировать окруженные подразделения в Купянске, передает оборонное ведомство.