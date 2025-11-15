Газета
ВС России взяли под контроль село Яблоково в Запорожской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) взяли под контроль населенный пункт Яблоково в Запорожской области, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Уточняется, что село перешло под контроль российских сил в результате активных действий подразделений группировки войск «Восток». За последние сутки российская армия также сорвала две контратаки украинских подразделений из районов Кутьковки и Петровки с целью деблокировать окруженные подразделения в Купянске, передает оборонное ведомство.

11 ноября ВС РФ взяли под контроль село Новоуспеновское в Запорожской области. Тогда группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, отмечали в Минобороны. Затем стало известно, что российская армия установила контроль в Синельникове Харьковской области и Даниловке Днепропетровской области.

