Депутат «АДГ» участвует в симпозиуме «БРИКС – Европа»

Первый международный симпозиум «Роль государства, науки и общества в развитии социально-экономического сотрудничества между БРИКС+ и европейскими странами и организациями» прошел в Сочи в ноябре 2024 г. На пленарных сессиях мероприятия депутаты обсудили роль объединения и европейских стран в построении более справедливого мирового экономического порядка и их место в условиях геополитической перестройки.