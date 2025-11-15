Депутат «АДГ» участвует в симпозиуме «БРИКС – Европа»
Депутаты Европарламента, политики стран БРИКС и эксперты участвуют во втором международном симпозиуме «БРИКС – Европа» в федеральной территории «Сириус». В мероприятии принимают участие более 30 европейских политиков, среди которых семь членов Европарламента и 12 депутатов европейских парламентов. В частности, на симпозиум прибыл депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Об этом пишет ТАСС.
Почетным гостем также стал внук президента Шарля де Голля Пьер де Голль. Кроме того, на площадке работают делегации правящих партий КНР, Бразилии, Ирана, Индонезии, Белоруссии, Алжира, Кубы, Камбоджи, Эфиопии и ЮАР.
Россию представляют первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и председатель высшего совета партии Борис Грызлов.
Первый международный симпозиум «Роль государства, науки и общества в развитии социально-экономического сотрудничества между БРИКС+ и европейскими странами и организациями» прошел в Сочи в ноябре 2024 г. На пленарных сессиях мероприятия депутаты обсудили роль объединения и европейских стран в построении более справедливого мирового экономического порядка и их место в условиях геополитической перестройки.