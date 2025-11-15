Минобороны заявило об ударах по военному аэродрому и объекту энергетики Украины

Вооруженные силы (ВС) России также нанесли поражение цеху по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения беспилотников дальнего действия и узлам связи ГУР Украины. Кроме того, под удары попали пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 152 районах.