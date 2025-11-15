Газета
Политика

Минобороны заявило об ударах по военному аэродрому и объекту энергетики Украины

Ведомости

Российские силы нанесли на Украине удар по военному аэродрому и объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему функционирование военно-промышленного комплекса (ВПК) страны, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Вооруженные силы (ВС) России также нанесли поражение цеху по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения беспилотников дальнего действия и узлам связи ГУР Украины. Кроме того, под удары попали пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 152 районах.

Для атак по целям российская армия задействовала авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию, говорится в сообщении оборонного ведомства.

За последние сутки средства ПВО также сбили четыре управляемые авиабомбы и 247 дронов самолетного типа.

Минобороны в сводке о ходе спецоперации сообщило ранее, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Яблоково в Запорожской области.

