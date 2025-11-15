Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Стороны подробно обсудили обстановку на Ближнем Востоке. В центре внимания была ситуация в секторе Газа в контексте реализации соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами. Также лидеры затронули вопросы, связанные с иранской ядерной программой, и тему дальнейшей стабилизации в Сирии.
По данным Кремля, диалог носил обстоятельный и содержательный характер.
Последний раз лидеры двух стран созванивались 6 октября. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая план США по нормализации в секторе Газа, и подтвердили необходимость комплексного урегулирования палестинского вопроса. Затронули также иранскую ядерную программу и обстановку в Сирии. Нетаньяху поздравил Путина с днем рождения, Путин – израильтян с праздником Суккот.