Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Стороны подробно обсудили обстановку на Ближнем Востоке. В центре внимания была ситуация в секторе Газа в контексте реализации соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами. Также лидеры затронули вопросы, связанные с иранской ядерной программой, и тему дальнейшей стабилизации в Сирии.

По данным Кремля, диалог носил обстоятельный и содержательный характер.

Последний раз лидеры двух стран созванивались 6 октября. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая план США по нормализации в секторе Газа, и подтвердили необходимость комплексного урегулирования палестинского вопроса. Затронули также иранскую ядерную программу и обстановку в Сирии. Нетаньяху поздравил Путина с днем рождения, Путин – израильтян с праздником Суккот.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте