Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Последний раз лидеры двух стран созванивались 6 октября. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая план США по нормализации в секторе Газа, и подтвердили необходимость комплексного урегулирования палестинского вопроса. Затронули также иранскую ядерную программу и обстановку в Сирии. Нетаньяху поздравил Путина с днем рождения, Путин – израильтян с праздником Суккот.