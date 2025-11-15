Газета
Орбан: Украина потеряла суверенитет и зависит от поддержки Запада

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь поставил под сомнение суверенитет Украины, заявив, что страна «существует только благодаря воле Запада». Соответствующее заявление он сделал на антивоенном митинге в городе Дьер, сообщает пресс-служба венгерского кабмина.

По словам Орбана, Киев «не способен самостоятельно себя обеспечивать», а западные государства финансируют украинский бюджет и поставляют вооружение. Это, по его мнению, дает им инструменты для давления и позволяет «мотивировать украинцев к миру».

Орбан и ранее говорил о потере Украиной суверенитета, а также предлагал Киеву отказаться от идеи вступления в Евросоюз и стать буферным государством между ЕС и Россией. Он подчеркивает, что Европе необходимо как можно быстрее добиться урегулирования конфликта, иначе налогоплательщикам стран ЕС «десятилетиями придется финансировать миллионную украинскую армию».

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя позицию венгерского премьера, высказывал сомнение в том, что человек, «который везде блокирует Украину», способен предпринять что-либо «положительное или хотя бы уравновешенное» для страны.

