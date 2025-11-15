Орбан: Украина потеряла суверенитет и зависит от поддержки Запада

Орбан и ранее говорил о потере Украиной суверенитета, а также предлагал Киеву отказаться от идеи вступления в Евросоюз и стать буферным государством между ЕС и Россией. Он подчеркивает, что Европе необходимо как можно быстрее добиться урегулирования конфликта, иначе налогоплательщикам стран ЕС «десятилетиями придется финансировать миллионную украинскую армию».