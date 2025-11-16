Российские силы ПВО за ночь сбили 57 украинских БПЛА над регионами РФ
Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 16 ноября уничтожили и перехватили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Больше всего дронов – 23 – было нейтрализовано в небе над Самарской областью, над Волгоградской областью уничтожили 17 целей. Еще пять беспилотников перехвачено над Саратовской областью, столько же – над Ростовской областью. Над Курской и Воронежской областями сбили по три аппарата, а над Брянской областью – один беспилотник.
В результате атаки беспилотников ВСУ в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, а также прилегающая территория. По предварительным данным, в результате инцидента три человека получили ранения.