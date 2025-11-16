Российские силы ПВО за ночь сбили 57 украинских БПЛА над регионами РФ

Больше всего дронов – 23 – было нейтрализовано в небе над Самарской областью, над Волгоградской областью уничтожили 17 целей. Еще пять беспилотников перехвачено над Саратовской областью, столько же – над Ростовской областью. Над Курской и Воронежской областями сбили по три аппарата, а над Брянской областью – один беспилотник.