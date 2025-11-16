Die Welt: Зеленский не чувствует себя в безопасности в Киеве

По словам Ваннера, для Зеленского появилась новая угроза, исходящая не от беспилотников или артиллерии, а от протестов против коррупции. Журналист полагает, что состоявшиеся 15 ноября акции протеста свидетельствуют о нежелании граждан мириться с текущей ситуацией. Он отметил, что люди уже начали действовать, не дожидаясь дальнейшего усугубления положения дел.