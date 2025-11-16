Die Welt: Зеленский не чувствует себя в безопасности в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский утратил возможность чувствовать себя в безопасности в Киеве. Такое мнение высказал журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в столице Украины.
По словам Ваннера, для Зеленского появилась новая угроза, исходящая не от беспилотников или артиллерии, а от протестов против коррупции. Журналист полагает, что состоявшиеся 15 ноября акции протеста свидетельствуют о нежелании граждан мириться с текущей ситуацией. Он отметил, что люди уже начали действовать, не дожидаясь дальнейшего усугубления положения дел.
10 ноября стало известно о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал бизнесмен Тимур Миндич, который является соратником Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.