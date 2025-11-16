Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Die Welt: Зеленский не чувствует себя в безопасности в Киеве

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский утратил возможность чувствовать себя в безопасности в Киеве. Такое мнение высказал журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в столице Украины.

По словам Ваннера, для Зеленского появилась новая угроза, исходящая не от беспилотников или артиллерии, а от протестов против коррупции. Журналист полагает, что состоявшиеся 15 ноября акции протеста свидетельствуют о нежелании граждан мириться с текущей ситуацией. Он отметил, что люди уже начали действовать, не дожидаясь дальнейшего усугубления положения дел.

10 ноября стало известно о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал бизнесмен Тимур Миндич, который является соратником Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте