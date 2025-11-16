Более 100 полицейских пострадали при протестах в Мехико
В ходе столкновений во время протестов в центре Мехико пострадали более 100 правоохранителей. Об этом сообщил министр общественной безопасности города Пабло Васкес Камачо, передает Reuters.
Акции протеста под лозунгом «Поколение Z» начались по всей Мексике 15 ноября. Протестующие осудили рост насилия в стране, последовавший за убийством мэра, что стало триггером для увеличения преступности.
Почти половине пострадавших правоохранителей, а именно 40 человекам, потребовалась госпитализация. Также в результате столкновений пострадали 20 мирных жителей.