В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь

Ши вступил в должность настоятеля монастыря в 1999 г. и в последующие годы распространял знания о Шаолиньском монастыре и его культуре за рубежом. Бывший настоятель во время своей службы подвергался критике за «коммерциализацию буддизма», пишет CNA. Отмечается, что ранее бывшие монахи обвиняли его в хищении средств компании, управляемой храмом, содержании парка роскошных автомобилей и рождении детей от нескольких женщин.