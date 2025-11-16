В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь
Бывший настоятель китайского монастыря Шаолинь Ши Юнсинь арестован по подозрению в коррупции, сообщает CNA со ссылкой на местные власти.
Власти центральной китайской провинции Хэнань одобрили арест Ши Юнсиня по «подозрению в хищении, незаконном присвоении средств и получении взяток в качестве негосударственного служащего», говорится в заявлении прокуратуры округа Синьсян. Настоятель храма был отстранен от должности еще в июле за «крайне недостойное поведение», напоминает CNA. Теперь в связи с обвинениями его взяли под стражу.
Ши вступил в должность настоятеля монастыря в 1999 г. и в последующие годы распространял знания о Шаолиньском монастыре и его культуре за рубежом. Бывший настоятель во время своей службы подвергался критике за «коммерциализацию буддизма», пишет CNA. Отмечается, что ранее бывшие монахи обвиняли его в хищении средств компании, управляемой храмом, содержании парка роскошных автомобилей и рождении детей от нескольких женщин.