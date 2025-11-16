Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков: Россия и США ведут диалог на основе договоренностей в Анкоридже

Ведомости

Москва и Вашингтон контактируют по украинскому урегулированию на основе достигнутых на Аляске договоренностей, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

«Мы активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования», – сказал он.

Помощник российского лидера напомнил, что в октябре президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о встрече в Будапеште. Хотя саммит и был отложен, контакты на этот счет продолжаются.

Саммит Путина и Трампа состоялся 15 августа в Анкоридже на Аляске и длился 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование украинского кризиса. 10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что «импульс Анкориджа» в отношениях между РФ и США жив. При этом он отметил, что сейчас переговорный процесс приостановился из-за позиции Украины.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте