Ушаков: Россия и США ведут диалог на основе договоренностей в Анкоридже
Москва и Вашингтон контактируют по украинскому урегулированию на основе достигнутых на Аляске договоренностей, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.
«Мы активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования», – сказал он.
Помощник российского лидера напомнил, что в октябре президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о встрече в Будапеште. Хотя саммит и был отложен, контакты на этот счет продолжаются.
Саммит Путина и Трампа состоялся 15 августа в Анкоридже на Аляске и длился 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование украинского кризиса. 10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что «импульс Анкориджа» в отношениях между РФ и США жив. При этом он отметил, что сейчас переговорный процесс приостановился из-за позиции Украины.