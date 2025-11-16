ВС России уничтожили на Украине две установки комплекса «Нептун» и машину HIMARS
Российские силы уничтожили на Украине две пусковые установки подвижного берегового ракетного комплекса «Нептун» и боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Вооруженные силы (ВС) РФ также нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса республики. Под удар попали и цех по сборке беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 141 районе. Для атак российская армия задействовала авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию, говорится в сообщении.
Средства ПВО также сбили за последние сутки управляемую авиабомбу, четыре реактивных снаряда системы HIMARS, две ракеты «Нептун» и 197 дронов самолетного типа.
В ходе спецоперации ВС РФ взяли под свой контроль села Ровнополье и Малая Токмачка Запорожской области. Населенные пункты перешли под контроль российских сил в результате действий подразделений группировки войск «Восток» и подразделений «Днепра».