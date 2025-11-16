YouGov: более половины немцев опасаются терактов на Рождество

Инциденты были и в этом году. 3 марта в германском городе Мангейм автомобиль въехал в толпу людей, погиб один человек. До этого, 13 февраля, в Мюнхене 24-летний гражданин Афганистана в ходе проведения митинга сотрудников городских служб на площади Штигльмайера наехал на толпу людей. В результате происшествия пострадали 28 человек.