YouGov: более половины немцев опасаются терактов на Рождество
Более 60% граждан Германии опасаются посещать рождественские ярмарки на фоне нападений прошлых лет. Это говорится в исследовании YouGov. Данные о респондентах в опросе не приводятся.
Согласно исследованию, 22% респондентов сильно обеспокоены посещением ярмарок, а 40% испытывают некоторое опасение. Около 57% немцев не чувствуют себя защищенными в общественных местах.
При этом 35% опрошенных не испытывают тревогу во время прогулок по рождественским ярмаркам. Мнения о достаточности мер безопасности разделились: 41% немцев считает их достаточными, в то время как 37% респондентов не считают меры безопасности адекватными.
12 ноября власти земли Саксония-Анхальт запретили городу Магдебургу проводить рождественскую ярмарку по соображениям безопасности. Ярмарка должна была заработать с 20 ноября. 20 декабря прошлого года в городе произошел теракт – машина врезалась в людей на рождественской ярмарке, шесть человек погибли и более 235 пострадали.
Инциденты были и в этом году. 3 марта в германском городе Мангейм автомобиль въехал в толпу людей, погиб один человек. До этого, 13 февраля, в Мюнхене 24-летний гражданин Афганистана в ходе проведения митинга сотрудников городских служб на площади Штигльмайера наехал на толпу людей. В результате происшествия пострадали 28 человек.