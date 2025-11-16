Газета
В Техасе перекрасят пешеходный переход в честь Бадди Холли

Ведомости

Администрация города Лаббок (штат Техас, США) решила переделать все декоративные пешеходные переходы, включая переход в форме очков Бадди Холли, созданный в 2020 г., передает Associated Press.

Это решение принято в соответствии с директивой Белого дома, которая требует удаления художественных изображений и политических лозунгов с дорог. Директива направлена на предотвращение аварий. Невыполнение этих требований может привести к потере федерального финансирования для города.

Переход в виде очков находится недалеко от Центра Бадди Холли – музея в центре города, экспонаты которого посвящены артисту.

Бадди Холли – культовый американский певец, один из первопроходцев рок-н-ролла. Он родился и вырос в Лаббоке.

Он погиб в авиакатастрофе 3 февраля 1959 г., ему было 22 года. На борту самолета находились и другие звезды рок-н-ролла – Ричи Валенс и Биг Боппер, они также погибли.

