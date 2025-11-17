Силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее число сбитых БПЛА – 14 – пришлось на территорию Брянской области. Еще восемь беспилотников российские военные сбили в Тамбовской области и пять – в Ульяновской. Четыре воздушных цели были поражены в Воронежской области, три – в Орловской и по одной – в Нижегородской и Тульской областях.