Силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 16 ноября до 7:00 мск 17 ноября, сообщает Минобороны.
Наибольшее число сбитых БПЛА – 14 – пришлось на территорию Брянской области. Еще восемь беспилотников российские военные сбили в Тамбовской области и пять – в Ульяновской. Четыре воздушных цели были поражены в Воронежской области, три – в Орловской и по одной – в Нижегородской и Тульской областях.
Ночью 17 ноября Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Пензы и Тамбова («Донское»). Ранним утром мера была отменена, сообщил представитель агентства Артем Кореняко.