Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 16 ноября до 7:00 мск 17 ноября, сообщает Минобороны.

Наибольшее число сбитых БПЛА – 14 – пришлось на территорию Брянской области. Еще восемь беспилотников российские военные сбили в Тамбовской области и пять – в Ульяновской. Четыре воздушных цели были поражены в Воронежской области, три – в Орловской и по одной – в Нижегородской и Тульской областях.

Ночью 17 ноября Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Пензы и Тамбова («Донское»). Ранним утром мера была отменена, сообщил представитель агентства Артем Кореняко.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь