Политика

Власти оценят необходимость перехода к единому идентификатору юрлиц

Ведомости

Власти изучат возможность введения нового единого идентификатора для юридических лиц, который потенциально заменит существующие реквизиты, включая ИНН, ОГРН и ЕРНС. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 г.

Разработка концепции перехода к единому идентификатору является одной из инициатив, представленных в документе, который был подготовлен правительством, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и деловыми объединениями. Рабочая группа с участием ключевых ведомств, включая Минфин, ФНС, Минэкономразвития и Минцифры, подготовит доклад о целесообразности реализации данной реформы для представления в правительство.

Утверждение проекта планируется до конца 2025 г.

