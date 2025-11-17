Власти оценят необходимость перехода к единому идентификатору юрлиц

Разработка концепции перехода к единому идентификатору является одной из инициатив, представленных в документе, который был подготовлен правительством, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и деловыми объединениями. Рабочая группа с участием ключевых ведомств, включая Минфин, ФНС, Минэкономразвития и Минцифры, подготовит доклад о целесообразности реализации данной реформы для представления в правительство.