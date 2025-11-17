В Польше не подтвердили факт взрыва на ведущей на Украину железной дороге

В Польше не подтвердили факт взрыва на ведущей на Украину железной дорогеВ Польше повреждена ведущая на Украину железная дорога
Польская полиция не подтвердила сообщения, что железнодорожные пути в Мазовецком воеводстве были повреждены из-за взрыва. Об этом сообщил замглавы МВД Польши Мачей Дущик, пишет Polsat News.
Кроме того, пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая в социальной сети X сообщила, что нет оснований полагать, что имело место умышленное действие третьих лиц.
Через два часа премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети Х, что, предположительно, речь идет об акте саботажа. Он отметил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел.
Утром 16 ноября машинист поезда, следовавшего через Мазовецкое воеводство, заметил повреждение путей. По данным польской полиции, в поезде находились два пассажира и несколько членов команды. Пострадавших нет. Polsat News пишет, что поврежденный участок является ключевым. По этому маршруту следуют поезда в Люблин, Хелм и на Украину.