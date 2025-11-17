Газета
Грузия упразднит созданную при Саакашвили временную администрацию Южной Осетии

Ведомости

Правительство Грузии приняло решение упразднить временную администрацию Южной Осетии, созданную в 2007 г. при бывшем президенте Михаиле Саакашвили. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, использование названия «Южная Осетия» грузинским «Национальным движением» было «предательством конституции и национальных интересов», поскольку такой административной единицы не существует в политическом и правовом пространстве страны.

«В результате консультаций с правительством мы приняли решение упразднить администрацию административно-территориальной единицы, созданной на территории бывшего автономного округа Южная Осетия», – заявил Папуашвили (цитата по ТАСС).

Он утверждает, что создание этой структуры в 2007 г. фактически способствовало восстановлению границ автономии, упраздненной в 1990 г., и стало одним из факторов, приведших к конфликту 2008 г.

Также 17 ноября стало известно, что в Грузии будет упразднено антикоррупционное бюро, созданное по рекомендации ЕС в 2022 г. Его функции будут полностью переданы службе государственного аудита.

