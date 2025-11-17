В Казахстане могут запретить использовать ГПХ вместо трудовых договоров

Отмечается, что изменения в Трудовой кодекс предполагают совершенствование норм об оплате труда и работе согласительных комиссий. Предусмотрен запрет на заключение ГПХ при наличии признаков трудовой деятельности. Указывается также, что, работая по договору ГПХ, сотрудник не имеет права на отпускные и больничные.