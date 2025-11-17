В Казахстане могут запретить использовать ГПХ вместо трудовых договоров
В Казахстане могут запретить использовать договоры гражданско-правового характера (ГПХ) вместо трудовых договоров. Об этом сообщает «Курсив медиа» со ссылкой на законопроект.
Поправки в Трудовой и Социальный кодексы, а также в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» будут рассмотрены парламентом в первом чтении 19 ноября.
Отмечается, что изменения в Трудовой кодекс предполагают совершенствование норм об оплате труда и работе согласительных комиссий. Предусмотрен запрет на заключение ГПХ при наличии признаков трудовой деятельности. Указывается также, что, работая по договору ГПХ, сотрудник не имеет права на отпускные и больничные.
В Социальном кодексе предлагается засчитывать в трудовой стаж период, когда неработающий отец ухаживает за маленькими детьми. Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» дополнят уточнением, как определять степень тяжести производственных травм.