Песков: ВС РФ регулярно отвечают на действия Киева
Ответы на действия киевского режима осуществляются на регулярной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку на порт Новороссийска.
«Наши военные работают по военным и околовоенным целям, которые касаются энергетической инфраструктуры, и продолжают эту работу», – сказал представитель Кремля.
Насчет остановок поставок нефти из порта Новороссийска в связи с ударами Песков отметил, что у страны есть «необходимый потенциал для ликвидации всех последствий в возможно сжатые сроки и возобновления всех экспортных отгрузочных мероприятий».
Ночью 14 ноября произошла массированная атака беспилотников в Новороссийске. Пострадал один человек. Власти города объявили режим чрезвычайной ситуации. Был нанесен ущерб городской инфраструктуре, 11 многоквартирным домам, писали «Ведомости. Юг». Для координации восстановительных работ организовали оперативный штаб.