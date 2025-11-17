Глава Федерации независимых профсоюзов рассказал Путину об инициативах
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о законодательных инициативах и работе с молодыми членами профсоюзов, сообщил Кремль.
Путин отметил, что ФНПР выполняет важнейшую функцию по защите прав и интересов работников.
Черногаев поблагодарил Путина за поддержку, которая позволяет эффективно защищать профессиональные интересы работников. Речь идет о федеральном законе, который позволяет гражданам получать бесплатную юридическую помощь в случае нарушения их законных трудовых прав. Президент подписал его 4 ноября. По словам Черногаева, благодаря защите трудовых прав из 15 000 ежегодных судебных заседаний спор решается в пользу работника в 90%.
Глава ФНПР рассказал, что сейчас ФНПР насчитывает 19 млн членов профсоюза в 86 территориальных объединениях. Федерация на 33% состоит из молодежи – это 6,3 млн человек. Основная работа среди молодых людей направлена на решение демографических проблем.
Кроме того, 2025 г. ФНПР объявила Годом трудовой доблести. Федерация собрала более 4 млрд руб. и отправила свыше 38 000 т гуманитарных грузов для участников спецоперации и их семей. Также собрано 90 т донорской крови, так как почти 42 000 членов профсоюзов стали постоянными донорами. На объектах федерации действует 21 пункт временного размещения, где проживают более 2000 эвакуированных.
Профсоюзы участвуют в общественно-политической жизни. Так, в 2025 г. более 46 500 человек были общественными наблюдателями в единый день голосования.