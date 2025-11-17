Госдума рассмотрит ратификацию договора с Лаосом об уголовных делах 19 ноября

Согласно документу, правовая помощь будет предоставляться в случае, если совершенное деяние является уголовно наказуемым по законам обеих стран. При этом, помощь не будет предоставляться, если она может нанести ущерб суверенитету или безопасности страны, запрашивающей эту помощь.