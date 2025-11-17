Госдума рассмотрит ратификацию договора с Лаосом об уголовных делах 19 ноября
Депутаты Госдумы 19 ноября в ходе пленарного заседания рассмотрят ратификацию договора с Лаосом о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, передает сайт Госдумы.
Согласно документу, правовая помощь будет предоставляться в случае, если совершенное деяние является уголовно наказуемым по законам обеих стран. При этом, помощь не будет предоставляться, если она может нанести ущерб суверенитету или безопасности страны, запрашивающей эту помощь.
РФ и Лаос подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам 31 июля. Согласно документу, она включает в себя вручение документов, связанных с делом, получение доказательств, проведение розыска, арест, изъятие и конфискацию доходов, полученных преступником и др.