Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Саудовская Аравия отправила гуманитарную партию нефти в Сирию

Ведомости

Саудовская Аравия направила Сирии первую партии нефти в рамках обеспечения согласованного пакета помощи, сообщил телеканал Al Arabiya. Целью соглашения стала поддержка энергетического сектора арабской республики. 

Танкер, прибывший в Сирию, привез в страну 650 000 баррелей нефти. Первая партия была доставлена в порт Банияс 16 ноября. Общий объем гранта, отмечается в публикации, достигает 1,65 млн баррелей нефти.

Телеканал напомнил, что соглашение между Саудовским фондом развития и министерством энергетики Сирии было заключено 11 сентября. Кроме того, в июле страны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической отрасли. В нем Эр-Рияд и Дамаск условились расширить сотрудничество в нефтегазовой сфере, нефтехимии, электроэнергетике, а также в области возобновляемых источников энергии.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте