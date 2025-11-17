Саудовская Аравия отправила гуманитарную партию нефти в Сирию
Саудовская Аравия направила Сирии первую партии нефти в рамках обеспечения согласованного пакета помощи, сообщил телеканал Al Arabiya. Целью соглашения стала поддержка энергетического сектора арабской республики.
Танкер, прибывший в Сирию, привез в страну 650 000 баррелей нефти. Первая партия была доставлена в порт Банияс 16 ноября. Общий объем гранта, отмечается в публикации, достигает 1,65 млн баррелей нефти.
Телеканал напомнил, что соглашение между Саудовским фондом развития и министерством энергетики Сирии было заключено 11 сентября. Кроме того, в июле страны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической отрасли. В нем Эр-Рияд и Дамаск условились расширить сотрудничество в нефтегазовой сфере, нефтехимии, электроэнергетике, а также в области возобновляемых источников энергии.