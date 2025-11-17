Саудовская Аравия отправила гуманитарную партию нефти в Сирию

Телеканал напомнил, что соглашение между Саудовским фондом развития и министерством энергетики Сирии было заключено 11 сентября. Кроме того, в июле страны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической отрасли. В нем Эр-Рияд и Дамаск условились расширить сотрудничество в нефтегазовой сфере, нефтехимии, электроэнергетике, а также в области возобновляемых источников энергии.