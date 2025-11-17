В ФРГ из-за неизвестного воздушного объекта подняли вертолет, БПЛА и собак-ищеек

У полиции есть видеозапись, где виден объект, однако обнаружить его до сих пор не удалось. Информации о причиненном материальном ущербе также не поступало. Запросы в Европейское космическое агентство, аэропорт Лейпцига, бундесвер и Германскую метеослужбу не помогли расследованию.