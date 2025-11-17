Газета
Главная / Политика /

В ФРГ из-за неизвестного воздушного объекта подняли вертолет, БПЛА и собак-ищеек

Ведомости

Неизвестный воздушный объект заметили над окрестностями города Шенек в восточной части Германии. Звонки в полицию начались во второй половине дня 16 ноября, сообщило агентство DPA. 

По данным издания, сотрудники полиции и пожарные, в том числе с использованием вертолета, беспилотника, собак-ищеек, изучили район, где был зафиксирован объект. Немецкие правоохранители также связались на фоне происшествия с коллегами из Чехии.

У полиции есть видеозапись, где виден объект, однако обнаружить его до сих пор не удалось. Информации о причиненном материальном ущербе также не поступало. Запросы в Европейское космическое агентство, аэропорт Лейпцига, бундесвер и Германскую метеослужбу не помогли расследованию.

