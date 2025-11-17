МИД Черногории вызвал посла РФ в связи с якобы вмешательством в дела страны
МИД Черногории вызвал российского посла в Подгорице Александра Лукашика из-за высказываний, которые власти расценили как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом сообщило черногорское внешнеполитическое ведомство, передает ТАСС.
В МИДе пояснили, что причиной вызова стали высказывания российского дипломата относительно решения парламента Черногории о присоединении вооруженных сил страны к механизму НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины.
В заявлении ведомства говорится, что недавние высказывания посла представляют собой «явное и недопустимое вмешательство во внутренние дела Черногории, которое является абсолютно неприемлемым».
В своем заявлении, опубликованном на сайте посольства РФ в Черногории, Лукашик охарактеризовал присоединении ВС страны к НАТО как подтверждение курса Подгорицы на дальнейшее ухудшение отношений с Москвой.
Российский посол также связал участие Черногории в этой инициативе с общими усилиями западных стран по поддержке Украины и заявил, что такие решения закрепляют за страной статус недружественного государства.