Небензя: миротворцы в Газе могут стать стороной конфликта

Небензя пояснил, что резолюция наделяет миссию настолько широкими миропринудительными задачами, что это может превратить ее в участника конфликта и вывести за рамки традиционной миротворческой деятельности. Он также подчеркнул, что ни одно из государств, выразивших готовность предоставить свой контингент для данной миссии, не давало согласия на выполнение таких задач.