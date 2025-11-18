Небензя: миротворцы в Газе могут стать стороной конфликта
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что предлагаемая миссия по контролю за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа рискует стать стороной конфликта. Он заявил об этом на заседании Совета Безопасности ООН.
Небензя пояснил, что резолюция наделяет миссию настолько широкими миропринудительными задачами, что это может превратить ее в участника конфликта и вывести за рамки традиционной миротворческой деятельности. Он также подчеркнул, что ни одно из государств, выразивших готовность предоставить свой контингент для данной миссии, не давало согласия на выполнение таких задач.
18 ноября Совет Безопасности ООН принял проект американской резолюции в поддержку плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. «За» принятие документа проголосовали 13 членов Совбеза из 15, воздержались – Россия и Китай. Документ нацелен на формирование в анклаве временного административного органа, а также создание международных сил безопасности, которые будут работать в секторе Газа в течение двух лет.