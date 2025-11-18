Дмитриев: резолюцию по Газе приняли из-за воздержания РФ от голосования
Россия воздержалась от голосования за проект американской резолюции в поддержку плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, что и позволило принять документ. Об этом заявил спецпредставитель президента России, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Президент Трамп поблагодарил Россию за то, что она позволила Совету Безопасности ООН принять резолюцию в поддержку его мирного плана по Газе», – добавил Дмитриев в другом посте, комментируя высказывание американского лидера.
Трамп написал в соцсети TruthSocial, что поздравляет мир с «невероятным голосованием в Совете Безопасности ООН <…> о признании и одобрении Совета мира», который он возглавит и в который войдут самые влиятельные и уважаемые лидеры со всего мира. Американский лидер поблагодарил ООН и все страны в Совете Безопасности, включая РФ и Китай.
18 ноября Совбез ООН принял проект американской резолюции по урегулированию конфликта в секторе Газа. За документ проголосовали 13 членов Совбеза из 15, воздержались Россия и Китай.