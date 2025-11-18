Дмитриев: резолюцию по Газе приняли из-за воздержания РФ от голосования

Трамп написал в соцсети TruthSocial, что поздравляет мир с «невероятным голосованием в Совете Безопасности ООН <…> о признании и одобрении Совета мира», который он возглавит и в который войдут самые влиятельные и уважаемые лидеры со всего мира. Американский лидер поблагодарил ООН и все страны в Совете Безопасности, включая РФ и Китай.