Небензя назвал резолюцию США по Газе «котом в мешке»

Дипломат назвал день голосования печальным для Совбеза ООН. Он подчеркнул, что оценить миротворческий потенциал США можно будет только по реальным результатам: обеспечению устойчивого мира, где Израиль и Палестина будут сосуществовать в безопасности в границах 1967 г.