Небензя назвал резолюцию США по Газе «котом в мешке»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что предложенная США резолюция по сектору Газа является «очередным котом в мешке». Он предупредил, что документ не должен стать ширмой для бесконтрольных экспериментов США и Израиля на оккупированной палестинской территории и приговором двухгосударственному решению.

Небензя сообщил, что российская сторона приняла к сведению позицию палестинских властей и арабо-мусульманских стран, поддержавших американский документ во избежание возобновления кровопролития. По этой причине Россия не стала вносить собственный проект с поправками к американским предложениям.

Дипломат назвал день голосования печальным для Совбеза ООН. Он подчеркнул, что оценить миротворческий потенциал США можно будет только по реальным результатам: обеспечению устойчивого мира, где Израиль и Палестина будут сосуществовать в безопасности в границах 1967 г.

Совбез ООН одобрил резолюцию с мирным планом президента Дональда Трампа для Газы. За документ проголосовали 13 из 15 стран, при этом Россия и Китай, обладающие правом вето, воздержались. Трамп в свою очередь поздравил мир с «историческим» голосованием.