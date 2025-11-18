Газета
Политика

FT: бывший глава минфина США откажется от публичности из-за связей с Эпштейном

Ведомости

Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс откажется от публичных обязательств после известия о том, что он обращался к финансисту Джеффри Эпштейну, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, за советом насчет его внебрачных отношений с «подопечной». Об этом пишет Financial Times (FT).

Согласно документам, опубликованным на прошлой неделе из архива покойного Эпштейна, Саммерс, возглавлявший минфин при президенте США Билле Клинтоне, в 2018 и 2019 гг. неоднократно отправлял Эпштейну сообщения о женщине под кодовым именем «Перил».

«Мне глубоко стыдно за свои действия, и я осознаю, какую боль они причинили. Я откажусь от публичных обязательств в рамках более масштабных усилий по восстановлению доверия и отношений с самыми близкими мне людьми», – заявил Саммерс.

Эпштейн проходил по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Его обвиняли в принуждении детей к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также в сборе компромата на представителей элитных кругов.

