FT: бывший глава минфина США откажется от публичности из-за связей с Эпштейном

Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс откажется от публичных обязательств после известия о том, что он обращался к финансисту Джеффри Эпштейну, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, за советом насчет его внебрачных отношений с «подопечной». Об этом пишет Financial Times (FT).