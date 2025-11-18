Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп предложил проверить IQ Байдена и Харрис

Ведомости

Президент США Дональд Трамп предложил провести тест на IQ для экс-президента Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис и публично поинтересовался, кто из них показал бы лучший результат. Такое заявление он сделал во время выступления на мероприятии McDonald’s.

«Просто интересно, я хочу провести тест на IQ для Камалы и Байдена. Как вы думаете, кто победит?» – сказал американский лидер (цитата по «РИА Новости»).

Байден отказался от участия в президентской гонке 2024 г. после неудачных дебатов, уступив место Харрис, которая впоследствии проиграла выборы. На протяжении всего президентства Байдена возникали сомнения в его когнитивном состоянии. Политик неоднократно допускал оговорки, путался в именах и фактах, а также демонстрировал неуверенность в публичных выступлениях.

9 февраля 2024 г. в США впервые официально признали ментальные проблемы Байдена. Сообщалось, что спецпрокурор Роберт Хёр не выдвинет обвинения в отношении Байдена по делу о неосторожном обращении с секретными документами. Он указал в отчете на «существенно ограниченную» память президента.

Сам Байден настаивал, что не испытывает проблем со здоровьем и остается «самым квалифицированным» кандидатом. Об этом он заявил 9 февраля на пресс-конференции. Однако на том же мероприятии он назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси лидером Мексики, что вновь привлекло внимание к его оговоркам.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь