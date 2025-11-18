Трамп предложил проверить IQ Байдена и Харрис
Президент США Дональд Трамп предложил провести тест на IQ для экс-президента Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис и публично поинтересовался, кто из них показал бы лучший результат. Такое заявление он сделал во время выступления на мероприятии McDonald’s.
«Просто интересно, я хочу провести тест на IQ для Камалы и Байдена. Как вы думаете, кто победит?» – сказал американский лидер (цитата по «РИА Новости»).
Байден отказался от участия в президентской гонке 2024 г. после неудачных дебатов, уступив место Харрис, которая впоследствии проиграла выборы. На протяжении всего президентства Байдена возникали сомнения в его когнитивном состоянии. Политик неоднократно допускал оговорки, путался в именах и фактах, а также демонстрировал неуверенность в публичных выступлениях.
9 февраля 2024 г. в США впервые официально признали ментальные проблемы Байдена. Сообщалось, что спецпрокурор Роберт Хёр не выдвинет обвинения в отношении Байдена по делу о неосторожном обращении с секретными документами. Он указал в отчете на «существенно ограниченную» память президента.
Сам Байден настаивал, что не испытывает проблем со здоровьем и остается «самым квалифицированным» кандидатом. Об этом он заявил 9 февраля на пресс-конференции. Однако на том же мероприятии он назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси лидером Мексики, что вновь привлекло внимание к его оговоркам.