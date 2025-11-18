Министр обороны Польши: ЕС не примет Украину с высоким уровнем коррупции
Европейский союз (ЕС) не примет Украину при высоком уровне коррупции в стране, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet.
«Это одно из первых условий переговоров о членстве в ЕС – в ЕС не может вступить коррумпированная страна», – сказал он (цитата по ТАСС).
Косиняк-Камыш подчеркнул, что западные партнеры Украины должны требовать от киевского руководства немедленного выяснения обстоятельств коррупционного скандала.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал соратник президента Украины Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич. Согласно версии НАБУ, фигуранты требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
Через два дня Зеленский в своем обращении к народу призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, что было сделано в тот же день. В это же время премьер-министр страны Юлия Свириденко объявила о начале чисток в руководстве «Энергоатома». На следующий день Зеленский подписал указ о применении персональных санкций против Миндича и Цукермана.