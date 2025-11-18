Министр обороны Польши: ЕС не примет Украину с высоким уровнем коррупции

Через два дня Зеленский в своем обращении к народу призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, что было сделано в тот же день. В это же время премьер-министр страны Юлия Свириденко объявила о начале чисток в руководстве «Энергоатома». На следующий день Зеленский подписал указ о применении персональных санкций против Миндича и Цукермана.