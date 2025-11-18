Новым спикером сейма Польши стал Влодзимеж Чажастый

Выборы нового спикера состоялись после того, как предыдущий маршал сейма Шимон Холовня 13 ноября объявил об уходе с должности и с 18 ноября прекратил исполнять свои обязанности. По данным «РИА Новости», комментируя отставку, Холовня признал, что самым трудным моментом его работы стало приведение к присяге избранного президента Польши Кароля Навроцкого, выдвинутого оппозиционной партией «Право и справедливаость». По его словам, некоторые политики пытались убедить его отказаться от выполнения этой процедуры, однако, как подчеркнул Холовня, отказ стал бы «очень небезопасным сценарием» для страны.