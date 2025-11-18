Новым спикером сейма Польши стал Влодзимеж Чажастый
Лидер партии «Левые» Влодзимеж Чажастый стал новым спикером сейма (нижней палаты парламента) Польши. Об этом сообщает телеканал TVP Info, который вел прямую трансляцию из зала заседаний.
Кандидатуру Чажастого поддержали 236 депутатов, 209 выступили против, еще двое воздержались.
Выборы нового спикера состоялись после того, как предыдущий маршал сейма Шимон Холовня 13 ноября объявил об уходе с должности и с 18 ноября прекратил исполнять свои обязанности. По данным «РИА Новости», комментируя отставку, Холовня признал, что самым трудным моментом его работы стало приведение к присяге избранного президента Польши Кароля Навроцкого, выдвинутого оппозиционной партией «Право и справедливаость». По его словам, некоторые политики пытались убедить его отказаться от выполнения этой процедуры, однако, как подчеркнул Холовня, отказ стал бы «очень небезопасным сценарием» для страны.
Избрание Чажастого вызвало эмоциональную реакцию в зале. Так, бывший министр образования Польши Пшемыслав Чарнек обвинил нового спикера в «коммунистических взглядах», заявив, что «коммунизм в Польше запрещен».