Путин принял в Кремле премьера Госсовета КНР Ли Цяна
Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле премьера Государственного совета КНР Ли Цяна. Они проводят переговоры вместе с делегациями.
Переговоры с китайской стороной начались сразу после встречи Путина с участниками заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Тесная российско-китайская работа в таком формате способствует становлению организации в качестве опор многополярного мироустройства», – заявил Путин в начале встречи.
От российской стороны в переговорах также принимают участие замруководителя администрации президента Максим Орешкин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы МИД Андрей Руденко.
Ли Цян прибыл в Россию по приглашению Мишустина 17 ноября для участия в 24-м заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС.