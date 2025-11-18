На Западном берегу Иордана в результате нападения погиб человек

По информации армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нападавшие направили автомобиль на людей, после чего нанесли им ножевые ранения. Израильский медик сообщил, что мужчина скончался на месте от тяжелого ранения. Среди пострадавших – женщина в критическом состоянии, а также мужчина и подросток, получившие ранения средней тяжести.