На Западном берегу Иордана в результате нападения погиб человек
На перекрестке Гуш-Эцион на Западном берегу погиб человек, сообщают экстренные службы Израиля. Еще трое получили ранения различной степени тяжести, передает CNN.
По информации армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нападавшие направили автомобиль на людей, после чего нанесли им ножевые ранения. Израильский медик сообщил, что мужчина скончался на месте от тяжелого ранения. Среди пострадавших – женщина в критическом состоянии, а также мужчина и подросток, получившие ранения средней тяжести.
Военные сообщили, что двое террористов были ликвидированы на месте. В автомобиле, на котором они прибыли, обнаружили несколько взрывных устройств. Саперы пограничной полиции занимаются их обезвреживанием.
Палестинская группировка «Исламский джихад» приветствовала нападение, назвав его «ответом на продолжающиеся преступления поселенцев и оккупационной армии». Организация не взяла ответственность за инцидент, но заявила, что он отражает «решимость народа противостоять угнетению всеми доступными средствами».
24 октября вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал решение израильского парламента поддержать аннексию Западного берега Иордана очень глупым политическим трюком. Он подчеркнул растущие разногласия между администрацией американского президента Дональда Трампа и крайне правыми союзниками премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.