Нетаньяху призвал к изгнанию «Хамаса» из ближневосточного региона
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинская группировка «Хамас» должна быть изгнана из ближневосточного региона. Его слова передает Reuters.
В серии постов в X израильский премьер написал, что считает план США по завершению войны в Газе ведущим к миру и процветанию, поскольку он предполагает «полную демилитаризацию, разоружение и дерадикализацию Газы». При этом он призвал страны региона «присоединиться к Израилю в изгнании "Хамаса" и его сторонников».
Представитель Нетаньяху пояснил, что под этим подразумевается обеспечение отсутствия «Хамаса» в Газе в соответствии с 20-пунктным планом. В то же время документ Трампа не требует от группировки покидать сектор: он предусматривает амнистию для тех, кто готов отказаться от оружия, а также возможность безопасного выезда в третьи страны.
«Хамас» раскритиковал резолюцию, заявив, что она не отражает прав палестинцев и что международные силы могут быть размещены лишь под контролем ООН и только на границах Газы.
17 ноября Совет Безопасности ООН принял проект американской резолюции в поддержку плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. За принятие документа проголосовали 13 членов Совбеза из 15, воздержались Россия и Китай.
Проект резолюции направлен на формирование в анклаве временного административного органа, а также создание международных сил безопасности, которые будут работать в секторе Газа в течение двух лет.