Нетаньяху призвал к изгнанию «Хамаса» из ближневосточного региона

Представитель Нетаньяху пояснил, что под этим подразумевается обеспечение отсутствия «Хамаса» в Газе в соответствии с 20-пунктным планом. В то же время документ Трампа не требует от группировки покидать сектор: он предусматривает амнистию для тех, кто готов отказаться от оружия, а также возможность безопасного выезда в третьи страны.