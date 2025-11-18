Газета
Собянин: ПВО уничтожила третий дрон на подлете к Москве

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили третий беспилотник, летевший к Москве. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин.

Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил глава города. В каком районе был уничтожен очередной дрон, не уточняется.

Росавиация объявила об ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево». До этого ограничения были введены в аэропорту Калуги.

Ночью 18 ноября силы ПВО перехватили 31 украинский беспилотник над российскими регионами. По 10 из них было сбито в небе над Воронежской и Тамбовской областями, по три БПЛА российские военные уничтожили в Ростовской и Ярославской областях, два – в Смоленском регионе. По одному беспилотнику было сбито в Брянской, Курской и Орловской областях.

