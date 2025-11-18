Газета
Инвестиции Саудовской Аравии в США вырастут до $1 трлн

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман сообщил, что объем саудовских инвестиций в США будет доведен до $1 трлн. Об этом он объявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Я думаю, что сегодня и завтра мы объявим об увеличении этих $600 млрд почти до $1 трлн для инвестиций – реальных инвестиций и реальных возможностей по многим направлениям и соглашением, которые мы сегодня подписываем в разных сферах: технологиях, ИИ, материалах, магнетике и так далее. Это создаст множество инвестиционных возможностей», – сказал принц.

18 ноября Трамп принимает наследного принца Саудовской Аравии в Вашингтоне.

В мае Вашингтон и Эр-Рияд заключили соглашения на общую сумму $300 млрд. По словам наследного принца, после этого страны должны были перейти ко второму этапу сотрудничества – общий объем инвестиционных обязательств в рамках этой работы должен достичь $1 трлн.

