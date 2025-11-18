Инвестиции Саудовской Аравии в США вырастут до $1 трлн

«Я думаю, что сегодня и завтра мы объявим об увеличении этих $600 млрд почти до $1 трлн для инвестиций – реальных инвестиций и реальных возможностей по многим направлениям и соглашением, которые мы сегодня подписываем в разных сферах: технологиях, ИИ, материалах, магнетике и так далее. Это создаст множество инвестиционных возможностей», – сказал принц.