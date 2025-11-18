Газета
Главная / Политика /

Эр-Рияд назвал условия вступления в «Авраамские соглашения» по Газе

Ведомости

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что Эр-Рияд готов присоединиться к «Авраамским соглашениям» при гарантированном пути к формату двух государств. Об этом он сказал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Безусловно, мы считаем, что хорошие отношения со всеми странами Ближнего Востока – это важная вещь, и мы хотим участвовать в «Авраамских соглашениях». Но при этом мы хотим быть уверены, что будет обеспечен четкий путь к решению на основе двух государств», – сказал принц.

Принц также отметил, что уже содержательно обсудил этот вопрос с Трампом.

«Соглашения Авраама» – ряд дипломатических договоров, заключенных в первый срок президентства Трампа для нормализации отношений Израиля с несколькими мусульманскими странами.
7 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что страна может присоединиться к «Соглашениям Авраама». Если это произойдет, страна станет первой в Центральной Азии, присоединившейся к соглашению.
Принцип двух государств предусматривает образование независимой Палестины по границам 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, мирно сосуществующей с Израилем.

«Мы работаем над этим, чтобы как можно скорее создать нужные условия», – добавил он.

В свою очередь Трамп охарактеризовал обсуждение возможного присоединения Эр-Рияда к «Авраамским соглашениям» как «очень хорошее».

«Мы обсуждали модель одного государства, двух государств – говорили о многом. В ближайшее время мы продолжим обсуждение», – сказал американский лидер.

Принц в ответ отметил: «Мы хотим мира для израильтян, мы хотим мира для палестинцев. Мы хотим, чтобы они мирно сосуществовали в регионе».

Это первый визит наследного принца Мухаммеда бин Салмана в Вашингтон с 2018 г. и его первое посещение Белого дома во втором сроке президентства Трампа.

