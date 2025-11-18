Эр-Рияд назвал условия вступления в «Авраамские соглашения» по Газе

«Безусловно, мы считаем, что хорошие отношения со всеми странами Ближнего Востока – это важная вещь, и мы хотим участвовать в «Авраамских соглашениях». Но при этом мы хотим быть уверены, что будет обеспечен четкий путь к решению на основе двух государств», – сказал принц.