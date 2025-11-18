Газета
Политика

Трамп: Саудовская Аравия купит истребители F-35 у Lockheed Martin

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил, что Саудовская Аравия приобретет истребители F-35 у американской оборонной компании Lockheed Martin. Об этом он сообщил на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Белом доме.

«У нас будет сделка. Они [Эр-Рияд] купят F-35, приобретая их у Lockheed. И это отличный самолет», – сказал Трамп.

Трамп отметил, что страны «почти достигли» соглашения по обороне.

Во время торжественного приветствия принца над Белым домом пролетели три истребителя F-35 и три F-15.

Это первый визит наследного принца Мухаммеда бен Салмана в Вашингтон с 2018 г. и его первое посещение Белого дома во втором сроке президентства Трампа.

