Трамп: Саудовская Аравия купит истребители F-35 у Lockheed Martin

Президент США Дональд Трамп объявил, что Саудовская Аравия приобретет истребители F-35 у американской оборонной компании Lockheed Martin. Об этом он сообщил на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Белом доме.