Главная / Политика /

Трамп: Иран хочет соглашения с США, Вашингтон открыт к переговорам

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к соглашению с США и Вашингтон готов к переговорам. Об этом он заявил на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммед бен Салманом в Белом доме.

«Кстати, Иран действительно хочет заключить сделку. Я полностью открыт к этому, мы ведем с ними переговоры и начали процесс», – сказал Трамп.

Наследный принц заявил, что Саудовская Аравия и США тесно сотрудничают, чтобы способствовать достижению соглашения с Ираном, которое будет полезно для будущего.

В июне произошла эскалация конфликта Ирана и Израиля, иранские объекты по обогащению урана были атакованы. Удары также повлекли за собой гибель нескольких военачальников Тегерана. 22 июня к конфликту присоединились Соединенные Штаты. Они ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.

1 октября США ввели санкции против 44 лиц и организаций, связанных с ядерной программой Ирана и закупками вооружений. Американский госсекретарь Марко Рубио тогда сообщил, что ограничения введены в рамках «возврата» санкций ООН и мер против Ирана за «существенное невыполнение» им своих ядерных обязательств.

