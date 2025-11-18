Трамп: Иран хочет соглашения с США, Вашингтон открыт к переговорам

В июне произошла эскалация конфликта Ирана и Израиля, иранские объекты по обогащению урана были атакованы. Удары также повлекли за собой гибель нескольких военачальников Тегерана. 22 июня к конфликту присоединились Соединенные Штаты. Они ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.