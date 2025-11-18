Путин встретился с премьером Монголии
Президент Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром. Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер выразил удовлетворение уровнем расширения сотрудничества между странами. Также было подчеркнуто внимание к трехстороннему взаимодействию в формате Россия – Монголия – Китай.
Прошлая встреча с Занданшатаром состоялась в сентябре в рамках 10-го Восточного экономического форума. В мае Путин встретился с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Москве.
В сентябре 2024 г. Путин посетил Монголию. Тогда стороны подписали межправительственные соглашения о разработке проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, соглашения о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов, об обеспечении Монголии авиационным топливом, о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме, о сотрудничестве в области сохранения озера Байкал и реки Селенга.