Путин встретился с премьером Монголии

В сентябре 2024 г. Путин посетил Монголию. Тогда стороны подписали межправительственные соглашения о разработке проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, соглашения о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов, об обеспечении Монголии авиационным топливом, о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме, о сотрудничестве в области сохранения озера Байкал и реки Селенга.