WSJ: министр армии США планирует контакты с представителями РФ

Министр армии США Дэниел Дрисколл прибыл на Украину для оценки обстановки на месте. Согласно данным The Wall Street Journal, он проведет встречи с украинскими официальными лицами, чтобы составить детальную картину текущей ситуации. Полученная информация будет направлена в Белый дом для формирования дальнейшей политики.