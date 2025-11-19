WSJ: министр армии США планирует контакты с представителями РФ
Министр армии США Дэниел Дрисколл прибыл на Украину для оценки обстановки на месте. Согласно данным The Wall Street Journal, он проведет встречи с украинскими официальными лицами, чтобы составить детальную картину текущей ситуации. Полученная информация будет направлена в Белый дом для формирования дальнейшей политики.
После завершения украинской части визита Дрисколл планирует провести переговоры с российскими представителями. Издание указывает, что его миссия осуществляется по поручению президента США Дональда Трампа и направлена на возобновление мирного диалога между Москвой и Киевом.
Подготовкой этого визита занимался спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, имеющий опыт общения с российским президентом Владимиром Путиным. Инициатива направления министра в регион возникла после консультаций Трампа с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
О визите Дрисколла также сообщила газета Politico. Одновременно с ним в Киев прибыл начальник штаба сухопутных войск США Рэнди Джордж. Его миссия сосредоточена на обсуждении возможных поставок украинских технологий по производству беспилотных летательных аппаратов для американских вооруженных сил.