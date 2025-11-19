Трамп объявил о присвоении Саудовской Аравии статуса главного союзника вне НАТО

Статус главного союзника вне НАТО не предусматривает гарантий безопасности по аналогии со ст. 5 Североатлантического договора, но расширяет возможности военного взаимодействия. Такие союзники получают доступ к займам на материально-техническое обеспечение, могут размещать американские резервные запасы и участвовать в программах подготовки. В настоящее время этот статус имеют 19 государств, включая Израиль, Японию и Новую Зеландию.