Политика

Трамп объявил о присвоении Саудовской Аравии статуса главного союзника вне НАТО

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил во время официального ужина в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом о присвоении королевству статуса главного союзника вне НАТО. Об этом пишет CNN.

«Я рад объявить, что мы выводим военное сотрудничество на новую высоту, формально назначая Саудовскую Аравию главным союзником вне НАТО», – отметил президент.

Трамп подчеркнул, что это решение отражает стремление США углубить военное партнерство с королевством. До этого он сообщал, что Саудовская Аравия приобретет истребители F-35, которые давно стремилась получить. По данным Белого дома, стороны также заключили ряд знаковых соглашений, укрепляющих стратегическое партнерство.

Статус главного союзника вне НАТО не предусматривает гарантий безопасности по аналогии со ст. 5 Североатлантического договора, но расширяет возможности военного взаимодействия. Такие союзники получают доступ к займам на материально-техническое обеспечение, могут размещать американские резервные запасы и участвовать в программах подготовки. В настоящее время этот статус имеют 19 государств, включая Израиль, Японию и Новую Зеландию.

